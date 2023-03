Olimpiadi 2026. Fontana (Lombardia): riusciremo a completare le opere

‘Pattinaggio a Rho Fiera? Presenteremo proposte, poi il Cio deciderà’

(DIRE) Milano, 27 Mar. – “La volontà è assolutamente quella di portare avanti e completare le opere. Mi sembra che oggi anche il ministro Andrea Abodi si sia dichiarato estremamente ottimista sul fatto che si stiano recuperando tutti i tempi e i ritardi che si erano accumulati. Quindi, riusciremo a portare a casa tutto quanto previsto”.

Risponde così il presidente lombardo Attilio Fontana a margine del Consiglio generale di Assolombarda, a chi gli chiede se esista un ‘Piano B’ in caso di ritardi irrecuperabili per quanto concerne le le opere in vista di Milano-Cortina 2026. Nulla di nuovo neanche sul fronte della possibile pista per pattinaggio di velocità che potrebbe sorgere a Rho Fiera Milano. “Quello- spiega- non è un problema di ritardo, anzi quello è un problema di proposta. Noi presenteremo tutte le proposte sul tavolo e poi il Cio deciderà”. (Nim/ Dire) 17:50 27-03-23