Salute. Kyriakides: in UE long covid colpisce 17mln persone

Commissaria: stanziati 100mln euro, lavoriamo per essere pronti

(DIRE) Bruxelles, 27 Mar. – “Ad oggi, 17 milioni di persone soffrono di ‘long Covid’ e il numero è destinato ad aumentare: una persona su otto presenta sintomi psicologici e fisici come mancanza di respiro e stanchezza persistente. Per lavorare a terapie sempre aggiornate e raccogliere competenze abbiamo precedentemente stanziato 100 milioni di euro, e lavoriamo costantemente insieme agli Stati membri dell’Unione europea per essere sempre preparati in caso sorgesse un’altra emergenza pubblica”. Così la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides, durante un’audizione alla commissione speciale sul Covid-19 al Parlamento europeo.

“La questione è seria e sempre più importante: ci sono molti fattori da tenere sotto controllo, è importante riunirli tutti e condividere la perizia attuale, valutando gli impatti sui sistemi sanitari”, ha aggiunto la dirigente. “Fondamentale- ha proseguito- continuare a discutere di sicurezza sanitaria, e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sono sempre coinvolte nelle nostre discussioni. Continueremo a investire nello sviluppo delle terapie, la vaccinazione contro il Covid rimane lo scudo principale contro la malattia e riduce anche le cause di ‘long Covid'” ha concluso Kyriakides. (Pis/ Dire) 17:56 27-03-23