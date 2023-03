30 Marzo, Reggio Calabria: “Il senso della legalità tra memoria e futuro” presentazione dell’ultimo libro di Claudia Conte “La legge del Cuore”

Giovedì 30, Marzo alle ore 17:00, si terrà presso la sede della Città Metropolitana, la conferenza stampa “Il senso della legalità tra memoria e futuro” connesso alla presentazione del libro di Claudia Conte, “La legge del Cuore”. Scrittrice ed imprenditrice culturale e portavoce dell’Academy di Politica e Cultura Giovanni Spadolini, molto nota al grande pubblico e parecchio seguita dai giovani ma non solo, nel suo libro racconta una storia da cui emerge il bianco ed il nero che ruota intorno alla criminalità organizzata.

Presenti al tavolo accanto a Claudia Conte: il Professor Andrea Monorchio, personalità che ha sempre fatto onore a Reggio e alla Calabria, da tutti riconosciuto come il più grande Ragioniere Generale dello Stato; Florindo Rubbettino, editore a capo di una grande casa editrice nazionale che è un vanto per la Calabria; Luigi Tivelli, giurista, politologo e scrittore già consigliere parlamentare della Camera dei Deputati addetto alla Commissione antimafia; la Senatrice di Messina Dafne Musolino, impegnata in un nuovo movimento politico che cerca di mettere assieme il meglio del Sud e del Nord del Paese; il Professor Giuseppe Bombino già Presidente dell’ENPA (Ente Parco Nazionale Aspromonte), un professionista che ha ben governato un territorio vasto e “delicato” come l’Aspromonte; ed infine Fabrizio Pace, il Direttore del Quotidiano ilMetropolitano.it, costantemente vicino all’operato delle Forze dell’Ordine, che ha organizzato l’iniziativa, realizzata con il patrocino morale della Città Metropolitana e con la preziosa collaborazione l’Academy di Politica e Cultura Giovanni Spadolini. I saluti introduttivi saranno a cura del Sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e del Consigliere Comunale Mario Cardia che ha sostenuto da subito l’iniziativa.

“La legge del cuore” è una storia di forza interiore e di riscatto, di giustizia e di libertà ambientata negli anni ’70. Una storia di corrotti, di prepotenti e di assassini, che però dovranno vedersela con avversari speciali: due supereroi! In realtà solo uomini che hanno una missione da compiere: dedicare la propria vita al bene degli altri.

Domenico, nato e cresciuto in una piccola cittadina della Campania, che diventa magistrato grazie alla sua forza di volontà; e Vito, vissuto in Sicilia, dove per sopravvivere è necessario stare dalla parte del più forte. Anche se i protagonisti incarnano leggi diverse, le loro vite corrono sugli stessi binari: tra cosche mafiose, illeciti e conflitti di coscienza. Non mancano coraggiose storie d’amore e un finale intenso e commovente.

“Attraverso il libro Claudia cerca di rilanciare il senso della memoria storica in un Paese un po’ messo in ginocchio da troppo “presentismo”. Senza il vero senso della memoria storica, per la Calabria così come per l’Italia intera, non può esserci un serio impegno nel presente né tanto meno nel cercare di progettare il futuro. È questo l’obiettivo del confronto-dibattito”. “Il senso della legalità tra memoria e futuro”, recuperare quel senso di legalità che è necessario per prevenire ed affrontare il fenomeno della criminalità organizzata e costruire un futuro migliore per i nostri figli e le generazioni che verranno.