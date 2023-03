Argentina: sciopero aereo, Pasqua a rischio?

Per il 5 Aprile in Argentina è stato programmato uno sciopero del trasporto aereo, indetto ieri dall’Amministrazione nazionale dell’aviazione civile dell’Argentina (Anac). Ciò potrebbe portare a delle gravi conseguenze sul traffico aereo del 6 e 9 aprile, la settima di Pasqua. La misura è stata decisa dal sindacato Ate (Asociacion Trabajadores del Estado) e riguarda il personale della compagnia dell’Anac, e se lo sciopero verrò attuato, potrebbe portare a una vera rottura non solo locale, ma anche internazionale. Andando ad influenzare anche i giorni successivi.

In un comunicato si possono leggere le ragioni della protesta: “il mancato compimento delle scadenze per gli adeguamenti salariali, ad oggi non sono stati rispettati gli accordi e neanche l’impegno a convocare una nuova riunione per questa settimana” (cit ansa), come afferma il sindacato, che chiede un aumento del 20% , rispetto al 97% che era stato concordato nel negoziato collettivo dei lavoratori statali (fonte: ansa.it).

AO