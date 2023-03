Cibo sintetico. Fallucchi: bene divieto di produzione e vendita di carne sintetica

(DIRE) Roma, 28 Mar. – “Bene il governo sul divieto di produzione e vendita in Italia di carne sintetica. Una delle nostre eccellenze non può essere svilita dalla diffusione di cibo sintetico creato in laboratorio, la linea del nostro esecutivo è chiara, i prodotti in questione non sono equivalenti alla carne naturale per gusto, valori nutrizionali e livelli di salubrità, evidenziando altresì lo sfruttamento di feti di animali vivi e il maggior consumo di acqua ed energia dovuto al carattere ultra-processato e omologato del prodotto finale.

Dobbiamo andare nella giusta direzione e quella migliore è tutelare i nostri allevamenti e le nostre eccellenze, un obiettivo che il ministro Lollobrigida si è prefisso fin dall’inizio del suo mandato per ribadire il ruolo centrale delle nostre produzioni di qualità che sono espressione di identità, di gusto e cultura dei territori e frutto di filiere garantite, controllate e tracciate”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Annamaria Fallucchi, componente la Commissione Agricoltura di Palazzo Madama. (Rai/ Dire) 21:30 28-03-23