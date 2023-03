Cibus, Discover Italy, Vinitaly e Sol Agrifood. La Metrocity si fa in quattro e inaugura la stagione primaverile dedicata allo sviluppo economico

Settimana intensa di lavoro per la promozione territoriale di Palazzo Alvaro che nei prossimi giorni parteciperà quasi in contemporanea a ben quattro contesti fieristici tra Parma, Sestri Levante e Verona

La primavera della Città Metropolitana di Reggio Calabria si apre con un impegno straordinario nel segno del sostegno alle imprese, della promozione e dello sviluppo economico del territorio. A partire dal 29 Marzo e fino al 3 Aprile la Metrocity con le sue aziende sarà presente alle manifestazioni che si terranno a Parma, Sestri Levante e Verona per supportare e sostenere due comparti fondamentali per il territorio reggino: turismo e agroalimentare.Si comincia il 29 marzo con la partecipazione al Cibus di Parma, che quest’anno, nella sua formula Connecting Italy su due giorni, si concentra sul b2b della fiera, per favorire l’instaurazione di relazioni commerciali a livello internazionale. Sono otto gli operatori della Città Metropolitana che si apprestano a confrontarsi con nuovi mercati nel più importante salone internazionale dell’alimentazione dedicato all’agroalimentare italiano.

Dall’agroalimentare al turismo, il 30 e 31 marzo la Città Metropolitana, per la prima volta, sarà a Discover Italy, un appuntamento dedicato esclusivamente all’incoming. I nove operatori presenti, grazie ad un’agenda di appuntamenti precostituita, incontreranno buyer provenienti da tutto il mondo. Sarà occasione per promuovere le opportunità di soggiorno nel territorio metropolitano, ma anche per una maggiore comprensione del grado di interesse dei mercati esteri verso la proposta turistica reggina, essenziale nell’ottica della programmazione delle azioni future di promozione e marketing.

Saranno presenti a Parma e a Sestri Levante, in rappresentanza della Città Metropolitana, il Consigliere Delegato alle Attività Produttive Domenico Mantegna e il Consigliere Delegato al Turismo Giuseppe Ranuccio.

L’intensa settimana programmata da Palazzo Alvaro si concluderà nei giorni 2 e 3 aprile con la partecipazione alle due manifestazioni, Vinitaly e Sol Agrifood, che si terranno in contemporanea presso la Fiera di Verona. Grazie alla collaborazione istituzionale con la Regione Calabria, saranno realizzate, a cura della Città Metropolitana, attività promozionali presso le aree regionali. La Metrocity proporrà una conferenza che affronterà il tema della resilienza e della rigenerazione nei settori agroalimentare e vitivinicolo alla presenza del Consigliere metropolitano delegato all’agricoltura Giuseppe Giordano, dell’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, del Presidente del Consorzio dei vini reggini Terre di Reggio Calabria Vincenzo Vozzo e del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo. Lo show cooking e le degustazioni dei prodotti del territorio, a cura dello chef Giuseppe Ferranti, presso entrambe le manifestazioni, completeranno la rappresentazione dell’identità enogastronomica metropolitana che abbraccerà l’intera area metropolitana dallo Ionio al Tirreno.

È chiaro l’intento della Città Metropolitana di confermare l’attenzione ad una gestione del territorio che, come spiega il sindaco facente funzioni di Palazzo Alvaro Carmelo Versace, “sia utile ad investire nei propri valori e nelle proprie risorse, che guardi alle caratteristiche peculiari, al sostegno delle eccellenze e delle realtà imprenditoriali, per generare reale valore”. “Si tratta di un percorso – conclude Versace – che si inserisce in una pianificazione integrata, in linea con gli indirizzi di mandato fissati dal sindaco Falcomatà, per un’attività di promozione in cui le potenzialità del territorio si trasformano in reali occasioni di crescita, con un approccio concreto di apertura a nuovi mercati e di azioni orientate al posizionamento e all’incremento di visibilità e di riconoscibilità del nostro territorio”.