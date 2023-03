Ferrovie, Lega: Potenziamento linea Empoli-Siena è strategico 

“Oggi nella VIII Commissione del Senato è stato esaminato il testo dei contratti di programma stipulati dal MIT con la Rete Ferroviaria Italiana SPA per il 2022 – 2026. Tra i progetti rilevati ed inseriti del testo, che porta la prima firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, compare anche il progetto di potenziamento della linea Empoli – Siena. Dopo anni di attesa si concretizza l’intervento che vedrà il raddoppio ferroviario della tratta Empoli-Granaiolo, determinando un incremento della capacità della linea”.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il senatore Manfredi Potenti e il capogruppo Lega al comune di Empoli, Andrea Picchielli. “Questa notizia non può che renderci soddisfatti nella consapevolezza della strategicità dell’intervento in grado di impattare positivamente sulla mobilità dell’area ed aiutare pendolari e viaggiatori, per questo ringraziamo l’impegno il ministro Salvini per il suo impegno”, continuano i due esponenti del Carroccio.

Aggiunge Picchielli che “come presidente della I Commissione del Consiglio Comunale di Empoli a breve convocherò in audizione il comitato ‘Empoli- Granaiolo Per un altro raddoppio’ – con il quale sono già in contatto – per un confronto con le loro richieste che ho portato all’attenzione del Ministro e dei tecnici del Ministero. In commissione porterò anche rappresentanti di RFI e di Ferrovie e l’assessore regionale ai lavori pubblici”, conclude il capogruppo Lega ad Empoli.