Giustizia. Foti (FdI): inspiegabile decisione Cassazione francese

(DIRE) Roma, 28 Mar. – “Riteniamo inspiegabile la decisione della Corte di Cassazione francese di non procedere all’estradizione in Italia di 10 ex terroristi appartenenti alle Brigate Rosse e sanguinari protagonisti degli anni di piombo. E’ uno smacco alla nostra Nazione, alle vittime e alle loro famiglie, che non hanno ancora ottenuto giustizia e verità.

L’Italia ha fatto tutto quanto in suo potere affinchè fosse rimosso l’ostacolo politico che, per decenni, ha impedito alla magistratura francese di valutare le nostre richieste. Il governo Meloni sarà sempre dalla parte di tutte le vittime del terrorismo e dalla parte di una giustizia che garantisca pene esemplari ai crudeli assassini”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. (Com/Tar/ Dire) 16:50 28-03-23