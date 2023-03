Allerta in rete della Polizia Postale: “Pagamenti e rimborsi di contributi Inps, attenti alle truffe”

Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda i “Pagamenti e rimborsi di contributi Inps”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che “Se hai ricevuto una e-mail che ti invita a versare contributi Inps non pagati si tratta di una truffa. Per provvedere al pagamento della somma dovuta, l’utente viene invitato a cliccare su un link presente nella comunicazione che gli permetterà di pagare il contributo comodamente da casa, evitando code allo sportello e senza costi aggiuntivi.

La modalità suggerita consente all’impostore di carpire i dati personali e bancari della vittima per utilizzarli illecitamente. Verifica sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute e consulta sul sito dell’INPS gli alert relativi alle truffe in atto https://www.inps.it”. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”