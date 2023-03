Infrastrutture. Treni, Salvini: a fine lavori 3 ore in meno Palermo-Roma

“Ma senza il Ponte Stretto investimenti sono soldi buttati”

(DIRE) Palermo, 29 mar. – I lavori di potenziamento della rete ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria e tra Palermo, Catania e Messina, al termine dei cantieri, porterà a un risparmio nei tempi di percorrenza “di circa tre ore”. La previsione è stata fatta dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della sua risposta al question time alla Camera.

“La tratta di alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria è in fase di progettazione da parte di Rfi, quindi sui tempi di percorrenza si potrà essere più precisi nei prossimi mesi, ma si può presumere che si risparmierà fra un’ora e un quarto e un’ora e mezza nella percorrenza fra Roma e Reggio Calabria – ha spiegato il vicepremier -. Anche in Sicilia, dove sono in ballo lavori per oltre undici miliardi di euro per la modernizzazione della tratta Palermo-Catania-Messina, si risparmierà fra un’ora e un quarto e un’ora e mezza”

Nel complesso, quindi, “un risparmio di tre ore alle quali si aggiunge una ulteriore ora e mezza – ancora Salvini – di mancato attraversamento dello Stretto via nave”, grazie alla realizzazione del Ponte senza il quale gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie rischierebbero di diventare “soldi buttati”. (Sac/Dire) 16:37 29-03-23