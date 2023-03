Papa Francesco ricoverato al Gemelli

Papa Francesco da oggi pomeriggio è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, a causa di un malore caratterizzato da affaticamento respiratorio avvertito in tarda mattinata, dopo l’udienza generale tenuta in piazza San Pietro.

Il Pontefice è stato sottoposto a diversi accertamenti medici compresa tac toracica che avrebbe dato esito negativo, è costantemente monitorato, appare affaticato ma comunque vigile e collaborativo. Tutte le udienze di giovedì e venerdì previste in agenda sono state annullate per dare spazio ai controlli che dovranno proseguire per il tempo ritenuto necessario.

