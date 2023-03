Cultura. Agrigento Capitale 2025, Sindaco: al lavoro per essere pronti

Miccichè: “Grande responsabilità, rappresentiamo Sicilia e Sud”

(DIRE) Palermo, 31 Mar. – “È un giorno di grande gioia. Abbiamo presentato un ottimo progetto, ma ora ci aspettano due anni di lavoro intenso: il 2025 è alle porte e dobbiamo essere pronti”. Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, contattato dalla Dire, dopo la proclamazione della città dei templi a Capitale italiana della cultura per il 2025.

“Ora inizia la parte più difficile – osserva -, dobbiamo governare i fondi che arriveranno. Vogliamo sfruttare questo momento per far ripartire la città. Siamo consapevoli del carico di responsabilità che abbiamo perché in questa sfida rappresentiamo non soltanto la Sicilia ma tutto il sud Italia”. (Sac/Dire) 13:29 31-03-23