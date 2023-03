Migranti. 32 superstiti naufragio Cutro hanno raggiunto Amburgo

Trasferiti con volo charter. Si cercano ancora 10 dispersi

(DIRE) Reggio Calabria, 31 Mar. – Hanno raggiunto Amburgo, in Germania, 32 migranti superstiti del naufragio del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro (Crotone). Il trasferimento è avvenuto con un volo charter predisposto dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, partito dall’aeroporto di Crotone. Si tratta dei richiedenti protezione internazionale che, ammessi al programma di redistribuzione comunitario, proseguiranno in Germania l’iter volto al riconoscimento dello status di rifugiato.

In Calabria, intanto, proseguono le attività di ricerca dei superstiti nel capo base allestito a Le Castella di Isola Capo Rizzuto. Al momento si stima che siano ancora 10 i migranti ancora da recuperare. Rispetto ai superstiti, la prefettura di Crotone ha comunicato che sul territorio sono presenti 4 migranti, tra cui uno che ha manifestato l’intendimento di raggiungere un congiunto in Irlanda, due che saranno collocati nelle strutture S.a.i. della provincia, e uno ancora che necessita di cure mediche. Le salme rimaste nel cimitero di Cutro sono nove, di cui: una in attesa di trasferimento in Afghanistan; una da trasferire in Germania, una da trasferire al cimitero di fede musulmana di Bologna. (Mav/Dire) 18:00 31-03-23

