Sanità. Meloni: pene più severe per chi aggredisce operatori sanitari

(DIRE) Roma, 31 Mar. – “Il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per regioni e province autonome, per limitare l’impatto del payback nei dispositivi medici e per rafforzare i pronto soccorso perché le scene di degrado, di abbandono, di confusione che a volte vediamo in un momento difficile della nostra vita, cioè quando abbiamo bisogno della sanità di emergenza, non sono tollerabili, allora abbiamo deciso di aumentare gli stipendi e le risorse per gli straordinari dei medici del pronto soccorso”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social dedicato agli ‘Appunti di Giorgia’.

“Abbiamo deciso- aggiunge- di limitare la possibilità che chi lavora nel pubblico lo faccia facilmente e contestualmente anche nel privato i cosiddetti medici a gettone e abbiamo deciso di introdurre pene più severe per chi aggredisce gli operatori sanitari, perche’ è diventato intollerabile anche che i lavoratori che fanno un’opera delicata e difficile per salvare la vita ad altre persone debbano pure temere per la propria incolumità”. “Grazie all’ultimo provvedimento del governo- prosegue Meloni- ci saranno più agenti di polizia in quasi duecento ospedali, ed è ovviamente la primissima parte di una riforma complessiva che vogliamo fare sulla sanità perché i cittadini possano tornare a fidarsi degli ospedali pubblici italiani”. (Vid/ Dire) 17:29 31-03-23