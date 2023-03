Superbonus. Bandecchi (AP): truffe vergognose ma avanti con misure per edilizia

(DIRE) Roma, 31 mar. – “Ancora una volta leggo di truffe fatte sui bonus edilizi e rifletto sul fatto che occorra procedere con sanzioni più severe per riuscire a salvare queste misure utili a cittadini e imprese”. Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

“Il superbonus, l’ecobonus, il sismabonus, sono ciò che serve al Paese per un ammodernamento del patrimonio edilizio esistente; non possiamo continuare a vivere in case e lavorare in strutture che nel migliore dei casi consumano il doppio dell’energia e nel peggiore, invece, cadono a pezzi. Avanti allora con regole e scadenze certe che aiutino a prevenire gli abusi, permettendo agli operatori edilizi di lavorare bene” conclude. (Com/Red/ Dire) 12:45 31-03-23