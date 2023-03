Trovati 6 morti al confine tra USA e Canada

In un’area paludosa del Quebec in Canada, ma vicinissimo al confine con gli Stati Uniti, sono stati trovati sei corpi senza vita. La polizia dei Mohawk di Akwesasne, attualmente sta indagando per trovare delle prove, e capire come siano i morti i malcapitati. Non si sa trattano di migranti, ancora non è stata fornita questa notizia.

Il servizio di polizia Mohawk di Akwesasne e la polizia tribale Mohawk di Saint Regis, un mese fa hanno comunicato che gli ingressi illegali nel paese erano aumentati a dismisura. Molti migranti avevano richiesto ricoveri in ospedale.

Tra i vari modi di varcare il confine c’è quello di solcare le acque del fiume San Lorenzo, nell’ultimo vi era stato un aumento vertiginoso, come hanno riferito le forze dell’ordine (fonte: rainews.it).

AO