Unicef: un miliardo di bambini rischiano per il clima

450 milioni di bambini vivono in zone in la situazione climatica è alta, e ciò porta alla vulnerabilità idrica. 27 milioni di bambini soffrono di grave insicurezza alimentare per via della siccità. Una notizia che è stata riportata dall’Unicef

Catherine Russell la direttrice generale del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha espresso la sua preoccupazione riguardo al rapporto. “Solo lo scorso anno, abbiamo visto una serie di disastri letali legati al clima, comprese le catastrofiche inondazioni in Pakistan, la storica siccità nel Sahel e nel Corno d’Africa e le ondate di calore torrido in alcune aree dell’Europa e del Medio Oriente”.

Aggiungendo che saranno proprio i bambini a pagare (come stanno facendo ora) il prezzo maggiore, se il riscaldamento globale continuerà ad avanzare (fonte: ansa.it).

AO