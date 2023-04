09.30 – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma al lavoro dall’alba per l’esplosione e incendio in una villetta a Nettuno: soccorso un uomo rimasto nell’edificio e affidato alle cure del personale sanitario.

In corso le verifiche per l’accertamento delle cause. La notizia è stata diffusa dal Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco sulle proprie pagine social.

Federica Romeo