Governo. Calenda: arrivò Draghi perchè fallì la politica, ora Meloni lavori

(DIRE) Roma, 3 Apr. – “Draghi non si è presentato un giorno e ha deciso di fare il Presidente del Consiglio. Draghi è stato chiamato da tutta la politica, dopo una legislatura disastrosa, per affrontare l’emergenza vaccinazioni con Figliuolo e per affrontare la sfida del PNRR, che Conte aveva scritto malissimo e che ha dovuto riscrivere in quaranta giorni. Draghi ha fatto il suo lavoro, è stato cacciato in malo modo e se ne è andato pure col sorriso.

Neppure si è arrabbiato e ora gli rompiamo pure le scatole: ma troviamo qualcun altro. Il problema dell’arrivo di Draghi è il fallimento della capacità della politica di governare. E se questa cosa non si sana, tra due anni siamo da capo a dodici, solo che abbiamo esaurito le persone. Chi chiamiamo, il Mago Zurlì? Non abbiamo più nessuno, le riserve della Repubblica ce le siamo giocate.

Quindi io credo che la Meloni, invece di dire ‘è colpa di Tizio o Caio’, visto che ha vinto le elezioni – purtroppo non sta più all’opposizione – debba lavorare. Ci dovrà dire come intende affrontare le cose: noi siamo pronti a sederci domani, per fare le proposte e ascoltare nel merito. Non abbiamo preclusioni, ma non faremo neppure il giochino a dare la colpa a qualcuno. Anche perché agli italiani non frega niente”.

Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda nel corso di un evento elettorale a Vicenza a sostegno della candidatura di Giacomo Possamai a sindaco del Comune veneto. (Com/ Mar/ Dire) 13:07 03-04-23