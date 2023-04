Colombia: possibile eruzione vulcanica, allarme arancione

In Colombia le autorità hanno emesso l’allarme arancione ma potrebbe diventare rosso, sono iniziate le prime evacuazioni per i residenti intorno al vulcano Nevado del Ruiz, che rischia di eruttare. 40 famiglie hanno abbandonato le proprie dimore, per ordine delle autorità. Una possibile eruzione che minaccia il paese. Nel novembre del 1985 a Nevado morirono 2.500 persone da una valanga di fango cenere fuoriuscita dal vulcano.

Dal 24 Marzo scorso, l’attività sismica e vulcanica è è aumenta. I dipartimenti di Tolima, Caldas, Risaralda, Quindio e Cundinamarca, sono state avvisati di stare sempre in allerta.

57.000 persone potrebbero essere in pericolo, tra cui 14.000 nelle aree urbane, come dichiarano le autorità. Il governatore del dipartimento di Caldas, ha comunicato che già sono stati messi in azione 2.700 tra soldati e poliziotti , e 25 ospedali e 175 ambulanze.

Il servizio geologico ha sottolineato che l’attività sismica è sempre costante, ma vi è stata una lieve diminuzione. L’accesso al Nevados National Park è stato vietato (fonte: ansa.it).

