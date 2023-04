Palermo, presentato il nuovo laboratorio mobile NBCR

Nei giorni 4 e 5 Aprile si è svolto un incontro presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologi-che, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Palermo, finalizzato alla presentazione del nuovo la-boratorio biologico campale mobile NBCR shelterizzato completamente equipaggiato, specificatamente realizzato in risposta al requisito operativo espresso dai Nuclei NBCR dei Vigili del Fuoco.

Il sistema è in grado di essere dispiegato a ridosso della zona dove è avvenuta l’emergenza, consentendo lo svolgimento della propria attività e fornendo risultati in un tempo contenuto dal ricevimento del cam-pione. Il sistema è concepito per potere operare in completa autonomia funzionale. È il primo laborato-rio del meridione d’Italia in dotazione al Nucleo NBCR Regionale Avanzato del Comando di Palermo.

L’evento ha riscosso grande entusiasmo non solo da parte del corpo docente della facoltà, ma anche da parte degli studenti creando le basi per una fattiva collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo e l’università.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85369