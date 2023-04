Brasile: limiti sui social per gli attacchi nelle scuole

Negli ultimi mesi in Brasile ci sono stati vari episodi di violenze negli istituti scolastici. Il Governo Brasiliano, quindi, ha deciso di approvare un pacchetto di misure che prevede sanzioni contro le big tech che non cancellano i messaggi di odio dalle loro piattaforme. Flavio Dino, il ministro della giustizia, ha dato l’annuncio sui social e ha definito queste vili azioni come una “epidemia”.

Nelle ultime settimane, in un asilo privato quattro bambini sono stati assassinati, mentre un professore è stato accoltellato da un suo studente a scuola. Alla lista si aggiungono altri tre attentati, senza vittime.

I profili sospetti sui social verranno cancellati o puniti, come ha dichiarato l’esecutivo del Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Verrà approvato un regolamento ben preciso per limitare e prevenire messaggi che incoraggiano la violenza “contro le scuole, i bambini e gli adolescenti”. Qualsiasi piattaforma social, sarà obbligata a rimuovere profili che diffondo notizie false sugli attacchi alle scuole, che creano caos e tensione tra i cittadini (fonte: ansa.it).

AO