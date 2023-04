Migranti. Gasparri: singolare pregiudizio Regioni su stato emergenza

(DIRE) Roma, 16 Apr. – “Appare davvero singolare che quattro Regioni, tutte governate dalla sinistra, non stiano definendo le intese con il Governo nazionale per l’applicazione dello stato di emergenza per l’immigrazione.

Sottraendosi a queste procedure, le Regioni mettono in difficoltà sia le persone che sbarcano e che hanno bisogno dell’aiuto della Protezione Civile e di altre strutture nazionali, sia le amministrazioni comunali dei loro territori che si vedono private di un adeguato supporto.

Da un lato ci si lamenta di un mancato aiuto, della carenza dei mezzi, poi per ragioni di pregiudiziale politica le regioni Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Toscana non vogliono dar seguito a una procedura che, lo ribadisco, serve proprio a soccorrere in maniera più adeguata gli stranieri che arrivano in Italia e le amministrazioni comunali che giustamente chiedono un sostegno dello Stato, non potendo disporre autonomamente di risorse economiche e di mezzi tecnici adeguati.

Sinceramente sorprende che il pregiudizio politico prevalga sull’interesse dei territori e sul ricorso a procedure migliori con l’intervento della Protezione Civile e di istituzioni nazionali”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Com/Tar/ Dire) 17:07 16-04-23