Famiglia. Orsomarso (FdI): Da Schlein ennesima polemica senza senso

(DIRE) Roma, 18 Apr. – “La segretaria Elly Schlein evidentemente a corto di argomenti ha imbastito l’ennesima polemica senza senso. Stavolta è toccato al ministro Lollobrigida. La verità è che il PD in tanti anni di governo, senza chiedere consenso agli italiani, sui tanti temi centrali quali il lavoro, la famiglia e il sostegno alla natalità ha sempre provato a riproporre, senza successo, lo ius soli.

Il ministro Lollobrigida e il nostro Governo invece hanno più volte sottolineato l’esigenza di politiche e di gestione dei flussi in un Paese come il nostro dove negli ultimi 20 anni a crescita zero e a guida sinistra ha visto mortificato la famiglia, facendola passare quasi come “fuori moda”. Quasi fosse una furia ideologica occuparsi del futuro di nuove generazioni di italiani.

Finalmente c’è il governo Meloni a cui gli italiani hanno e continuano a dare fiducia e che ha posto la famiglia al centro delle sue politiche. Di questo il PD se ne faccia una ragione”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso. (Vid/ Dire) 21:07 18-04-23