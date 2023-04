USA: Trump è un passo avanti rispetto a DeSantis

La corsa per la casa bianca continua per l’ex leader Donald Trump, rispetto al suo avversario repubblicano è avanti di ben 13 punti, come dimostra un sondaggio efettuato dal Wall Street Journal. Il suo sfidante è il governatore della Florida Ron DeSantis, prossimo candidato alle prossime elezioni presidenziali del 2024.

Trump vanta il 51% di preferenze, invece DeSantis possiede il 38%. Tra le sfidanti vi è pure la candidata repubblicana Nikky Haley con il 48%, contro il 24% del governatore della Florida e il 5% di Haley (fonte: ansa.it).

AO