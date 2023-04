PNRR. Toti: Meno ‘Green rigoroso’ per aprire a nuovi investimenti

Come smaltimento rifiuti legato alla chimica e produzione di biometanolo

(DIRE) Genova, 26 Apr. – “Uscirei dalla strettoia del ‘rigorosamente green’, come la dicono gli esperti, per raggiungere progetti di area ‘grey’. Penso, ad esempio, allo smaltimento dei rifiuti legato alla chimica e alla produzione del bioetanolo, combustibile che sarà molto utilizzato in futuro soprattutto nel sistema portuale”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Timeline” su Sky Tg24, parlando della riprogrammazione del PNRR.

“Ci sono molte cose che potremmo cambiare con piccole regole e aprire a investimenti che ci consentano di recuperare anche quella parte di PNRR su cui siamo in difficoltà – prosegue il governatore – certo, occorre discuterne con l’Europa, ma prima di tutto esserne convinti noi”.

Toti, inoltre, ricorda che la Liguria ha “già presentato al ministro Fitto un elenco di circa 250-300 milioni di investimenti aggiuntivi che potrebbero essere chiusi nei tempi del PNRR e riguardano sostanzialmente il dissesto idrogeologico, la difesa del suolo, la depurazione delle acque, tutte cose fondamentali per un Paese che vuole andare verso un ambientalismo sano e pulito”. (Sid/ Dire) 18:37 26-04-23