Iran, il regista Panahi abbandona il Paese

20:10 – Il noto regista iraniano, Jafar Panahi, ha abbandonato l’iran per ricongiungersi con sua figlia. Il regista si è recato in Francia non appena è stato abrogato il divieto di lasciare il Paese, attivo da da 13 anni.

Il Passaporto del regista è stato confiscato nel 2010, mentre stava per andare a Parigi, poco dopo l’inizio delle proteste dell’epoca. “Il divieto è stato rimosso e finalmente facciamo un viaggio insieme per alcuni giorni“, queste le parole della moglie di Panahi. Nel 2010, il regista venne inoltre incarcerato per 6 anni con l’accusa di “propaganda contro il sistema” dopo aver sostenuto pubblicamente il movimento di protesta. (Fonte ANSA)