Giappone. Covid, 6 su 10 indossano ancora regolarmente mascherina

Lo rivela un sondaggio dell’Istituto Daiichi Sankyo Healthcare

(DIRE) Tokyo, 28 Aprile 2023 – Secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Daiichi Sankyo Healthcare su un campione nazionale di 4.700 persone residenti in Giappone, il 61,6% per cento dei cittadini giapponesi, nonostante i ripetuti inviti in senso contrario da parte delle autorità sanitarie, continua a indossare regolarmente la mascherina, sia in ambienti chiusi che negli spazi aperti, come misura preventiva.

La percentuale di coloro i quali hanno affermato di non indossare più tale misura preventiva in nessuna circostanza, è del 4,3 per cento. (fonte Jief/Dire) 09:25 28 Aprile 2023 [FOTO DI REPETORIO]