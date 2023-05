Messico. Tragico incidente: bus turistico in scarpata, 18 morti

09:00 – Drammatico incidente stradale in Messico coinvolto un bus turistico partito da Guadalajara diretto a Guayabitos, nello Stato occidentale di Nayarit.

Il mezzo pesante, a noleggio da una società privata, è precipitato in una scarpata. Nell’incidente del bus in Messico hanno perso la vita 18 persone ed altre venti risultano ferite, alcune delle quali in maniera molto seria, per cui il tragico bilancio potrebbe aggravarsi.

Il bus turistico, uscito di strada per motivi che le autorità locali dovranno appurare, trasportava soltanto turisti messicani.

Federica Romeo