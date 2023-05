Scontro tra due auto, un morto e quattro feriti nel cosentino

22: 30 – Un tragico incidente stradale avvenuto in serata nel cosentino, sulle cui cause ancora indagano i Carabinieri ha causato la morte di una persona ed il ferimento di altre 4. Si sono scontrate, tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano, esattamente in contrada Mangacastagna due automobili: una berlina ed un’utilitaria. A perdere la vita il conducente di quest’ultima come riporta l’ANSA.

Sul posto i Carabinieri di di Mongrassano, per i rilievi del caso, ed i Vigili del Fuoco di Rende per l’estrazione dei feriti dai mezzi e la messa in sicurezza dell’area dell’incidente. I coinvolti nell’urto sono stati trasportati all’ospedale di Cosenza.

Silv Bott