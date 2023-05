Rimini: sequestro di cocaina nel parcheggio della stazione di Torre Pedrera. Arrestata

I Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, impegnati in un servizio in borghese finalizzato al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, svolto nei pressi della stazione ferroviaria della frazione di Torre Pedrera, hanno sorpreso una donna, già nota alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti penali, che si aggirava con fare sospetto intorno ad uno scooter.

I militari chiedevano alla donna se fosse in possesso di sostanza stupefacente, la stessa consegnava spontaneamente un borsello all’interno del quale erano contenuti 2 involucri di cellophane contenenti alcuni grammi di sostanza stupefacente risultata essere cocaina e hashish oltre ad un bilancino di precisione.

La persona fermata cercava di darsi alla fuga, tentando inoltre di disfarsi, lanciandolo in aria, di un ulteriore involucro che, recuperato dagli operanti, è risultato contenere alcune decine di grammi di cocaina. La conseguente perquisizione domiciliare portava al rinvenimento di altra eroina.

Per questo motivo, la stessa era tratta in arresto per rispondere dei reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza. La donna, dopo un primo ricovero al pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini in crisi d’astinenza, è stata successivamente associata alla Casa Circondariale di Forlì. L’arresto è stato convalidato dall’A.G. riminese. Nella medesima attività di polizia si è proceduto con la segnalazione alla Prefettura di Rimini, per la violazione dell’art. 75 del DPR 309/90 (possesso di sostanze stupefacenti per uso personale) nei confronti di altro soggetto, trovato in possesso di una decina di grammi di marijuana.