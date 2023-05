ROAN Como, Lago Maggiore: 300.000€ di canoni demaniali evasi accertati a società operante nel settore della nautica da diporto

Nel mese di Aprile scorso, i militari della Sezione Operativa Navale Lago Maggiore della Guardia di Finanza hanno concluso un controllo di polizia demaniale teso a riscontrare la legittima occupazione di un’area da parte di una società sita in un Comune rivierasco del Lago Maggiore.

A seguito di un sopralluogo eseguito presso l’area oggetto del controllo, volto a verificare la corrispondenza planimetrica tra quanto dichiarato in atti e quanto effettivamente occupato, sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti dai quali è merso, oltre alla regolare occupazione dell’area in concessione, l’occupazione abusiva di ulteriori 6.500 m2 di specchio acqueo in uso esclusivo, ove erano stati posizionati pontili e galleggianti adoperati per l’ormeggio di unità navali.

L’importo dei tributi evasi, per le annualità 2013 – 2023, è di circa € 300.000. Al trasgressore è stata altresì intimata la regolarizzazione della posizione debitoria, pena la decadenza della concessione rilasciata.

L’attività svolta si inserisce tra i numerosi servizi eseguiti dai Reparti Navali lombardi del Reparto Operativo Aeronavale di Como attraverso i poteri attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dal D.Lgs. 68/2001 anche in materia di “prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di Demanio e patrimonio dello Stato”.

Nulla osta A.G.: non necessario

comunicato stampa Guardia di Finanza Reparto Operativo Aeronavale Como