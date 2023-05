Musica. A Roma concerto ‘Play Music stop War’ contro la guerra

A Piazza del Popolo il live organizzato dalla comunità di Sant’Egidio

(DIRE) Roma, 8 Mag. – Una line-up d’eccezione per il concerto ‘Play Music stop War, con Sant’Egidio in concerto per la pace’ che andrà in scena sabato 13 Maggio, in Piazza del Popolo a Roma. Una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco, per il secondo anno consecutivo, nomi amatissimi dal pubblico, provenienti da scene musicali differenti, ma uniti dalla volontà di far sentire con la loro musica un forte e chiaro “no alla guerra”.

Quest’anno, sul palco Fiorella Mannoia, Mr. Rain, Irene Grandi, Alfa, Gaia, Fasma, Bugo, Rancore, Eugenio in Via Di Gioia, Leo Pari, Stefano Lentini + Adorno Quartet, Raiz, Fellow, Fiat 131, Serena Brancale, Wrongonyou, Federica Carta, Lorenzo Lepore e tante altre sorprese. Il grande evento, a ingresso libero, sarà condotto da Ema Stokholma e Clementino. Il concerto prenderà il via alle ore 18, con i 12 finalisti del contest musicale “Play Music Stop Violence”, promosso dal movimento Giovani per la Pace e condotto da Giulia Luzi e Andrea Dianetti. Giovani artisti e band emergenti, proporranno, nella splendida cornice di piazza del Popolo, i loro brani originali all’insegna della pace, della solidarietà e dell’inclusione. Dalle ore 20 si esibiranno i “Big” della musica, che uniranno la loro voce per chiedere la fine della guerra in Ucraina e di ogni guerra e per sostenere l’aiuto umanitario che la Comunità di Sant’Egidio sta facendo pervenire nelle zone colpite dal conflitto in Ucraina. “Stiamo assistendo ad una terza guerra mondiale a pezzi.

Tanti, troppi, vecchi e nuovi conflitti si stanno consumando, spesso nel silenzio generale. È ora di voltare pagina e archiviare la guerra una volta per tutte. Questo concerto vuole lanciare un grido di pace attraverso la musica”, afferma Stefano Orlando, responsabile delle attività giovanili della Comunità di Sant’Egidio. “Dal cuore di Roma diffonderemo attraverso la musica e la partecipazione un messaggio di pace, di libertà e di solidarietà. Sarà un appuntamento straordinario e unico, che siamo felici di sostenere e promuovere. Abbiamo messo a disposizione piazza del Popolo, una delle più suggestive al mondo, per lanciare un messaggio universale di fiducia e di speranza. Ringrazio Sant’Egidio per aver promosso questa iniziativa e tutte le volontarie e i volontari impegnati nell’organizzazione. Un contributo fondamentale proprio perché così vitale nel diffondere la cultura della pace”. È quanto ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e il contributo dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, il patrocinio della Regione Lazio e della SIAE e ha come Main Media Partner Rai Radio 2. L’evento, sotto la direzione artistica di Massimo Martelli e Rossella Rizzi e con la collaborazione di Andrea Perroni, Giorgio Cipressi e Giovanna Palombini, è organizzato all’interno del progetto Valori in Circolo, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e grazie al supporto di Invitalia e Intesa San Paolo. Con i Bambini è partner della comunicazione dell’evento. (Com/Meg/ Dire) 17:59 08-05-23