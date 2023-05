USA: Biden spera un accordo per gli sceneggiatori

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si augura che gli sceneggiatori di Hollywood abbiano al più presto “un accordo equo”. “Spero sinceramente che lo sciopero degli scrittori a Hollywood venga risolto e che gli venga offerto il prima possibile l’accordo equo che meritano”, ha dichiarato il leader.

La città delle stelle americana è ferma da una settimana, film, serie tv, show televisivi potrebbero subire un ritardo. Lo sciopero ha preso avvio il 2 Maggio scorso, migliaia di sceneggiatori televisivi e cinematografici americani sono scesi in piazza per protestare contro i salari troppo bassi e l’intelligenza artificiale. Le trattative per i salari sono fallite con i principali studi e piattaforme relative in particolare a un aumento della loro remunerazione. Non di certo la prima volta, tra il 2007-2008, la città si fermo per 100 giorni, e l’industria perse ben due miliardi di dollari .fonte ansa.it

AO