Migranti. Bellucci (FdI): Francia distrae, noi concentrati a risolvere i problemi

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Incomprensibilmente continuano le offese dalla Francia all’Italia sulla gestione migranti, ma noi rimaniamo concentrati a risolvere i problemi e non ci lasciamo distrarre.

Con il Presidente Meloni stiamo evidenziando, infatti, la necessità di azioni concrete da parte della Commissione Europea per una seria politica dei rimpatri e per garantire il diritto primario a non scappare dalla propria terra.

D’altronde questa emergenza non si può che affrontare a livello europeo, senza egoismi. Servono soluzioni unitarie, chiare e serve una presa di coscienza compatta e non queste inutili polemiche.

La battaglia è comune e ci deve vedere impegnati contro i trafficanti di esseri umani, un business criminale gestito da organizzazioni senza scrupoli”. Così il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputato FdI Maria Teresa Bellucci. (Com/Pol/ Dire) 18:59 10-05-23