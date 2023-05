Natalità. De Priamo (FdI): calo demografico emergenza per nostra nazione

(DIRE) Roma, 12 Mag. – “Il dibattito intorno al tema della natalità è assolutamente necessario per affrontare in maniera strutturale e con interventi mirati il tema del calo demografico. Abbiamo il dovere di garantire alle famiglie la possibilità di scegliere in modo libero, senza condizionamenti economici o lavorativi, di mettere al mondo dei figli.

E abbiamo anche il dovere di favorire la crescita demografica per garantire, nei decenni a venire, la solidità del sistema economico attraverso l’abbassamento dell’età media italiana e la tenuta del sistema previdenziale attraverso un miglioramento de rapporto tra percettori di reddito, e quindi contribuenti, e pensionati.

L’iniziativa ha posto in modo chiaro questi temi al centro dell’agenda politica e sociale e in questo è particolarmente importante il sostegno di Papa Francesco all’iniziativa, così come l’impegno di Giorgia Meloni di proseguire e intensificare l’azione avviata dal Governo per una nuova centralità della famiglia e della natalità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo. (Vid/ Dire) 21:50 12-05-23