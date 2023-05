Moneglia (Ge), crollo di una palazzina in ristrutturazione. Nessun coinvolto

07:20 – Crollo, nella tarda sera di ieri, di una palazzina in fase di ristrutturazione a Moneglia, in provincia di Genova: esclusa dai sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, intervenuti da Chiavari e da Genova con USAR (Urban Search And Rescue) e cinofili, la presenza di eventuali persone coinvolte tra le macerie.

Il crollo dell’edificio a Moneglia è stato intorno alle 22:00 ed ha ovviamente allertato i residenti. Sul posto anche i Carabinieri, in sono in corso gli accertamenti di rito per verificare le cause del crollo. Evacuate precauzionalmente sette persone dalle abitazioni vicine. Il video della notizia è visibile sulla pagina Twitter del Comando dei Vigili del Fuoco.

Federica Romeo