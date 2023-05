Reggio Calabria. Lamberti Castronuovo pronto a candidatura Sindaco

Attiva segreteria politica per unire forze civiche

(DIRE) Reggio Calabria, 15 Mag. – L’imprenditore sanitario ed editore televisivo di Reggio Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo, già consigliere comunale e assessore provinciale, ha ufficializzato il suo impegno per la candidatura a sindaco della città. Lo ha fatto, con largo anticipo, la scadenza naturale dell’attuale Ente comunale sarà tra circa 2 anni e mezzo, tramite una lettera pubblica rivolta ai reggini.

Al momento il Comune, guidato dal centrosinistra con il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, attende il ritorno alla piena funzioni di primo cittadino di Giuseppe Falcomatà, sospeso per gli effetti della legge Severino dopo la conferma di una condanna in Appello per abuso d’ufficio.

Lamberti Castruonuovo punta invece ad un raggruppamento di liste civiche, espressione delle professioni e non solo. “Ho deciso di mettere la mia esperienza e la mia stessa persona al servizio della Città – afferma l’imprenditore – anche se, in verità, lo faccio da sempre. Reggio è nel mio cuore ma soprattutto nella mia mente, in quanto il mio desiderio sarebbe proprio quello di vederla, per usare un termine a voi noto, bella e gentile, come una volta.

Allo stato non lo è”. “Lo facciamo con la costituzione di liste civiche – evidenzia – per la semplice ragione che vogliamo accogliere tutti coloro i quali pensano ad una Città migliore. Non ci sono dunque steccati, non ci sono tessere di partito ma solo il colore della nostra città di Reggio Calabria.

Ho pensato di aprire una segreteria politica che non è, al momento, una segreteria di candidatura, è soltanto un inizio per ascoltare la gente, quale che sia e da qualunque parte provenga, non solo io, ma tutti coloro i quali vogliono prestare la loro opera per questo progetto”.

“Non un uomo solo al comando – conclude – perché sarebbe inutile e pretenzioso, ma tanti, il più possibile, che possano regolare la vita di questa Città”. La segreteria è attiva in via Giuseppe Reale già via Aschenez prolungamento 60.

