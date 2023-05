Coscienza nascosta: i ricercatori scoprono una misteriosa attività cerebrale nei morenti

Le persone che sono quasi morte riferiscono esperienze di pre-morte simili in tutto il mondo. Fino ad oggi, i ricercatori non sanno perché. Gli scienziati degli Stati Uniti sono stati ora in grado di misurare che l’attività cerebrale di alcune persone morenti aumenta improvvisamente in modo drammatico

In bilico sul suo corpo, la vita che si svolge davanti a te come in un film, camminando verso una luce bianca brillante in un tunnel, una sensazione di assenza di gravità, pace, beatitudine, incontri con i morti. Questo è il modo in cui le persone che sono quasi morte spesso descrivono la loro esperienza di pre-morte. Sebbene si tratti di esperienze soggettive, queste descrizioni sono spesso molto simili, indipendentemente dal background culturale delle persone colpite. La causa delle esperienze di pre-morte non è del tutto chiara.

Secondo l’International Association of Near Death Studies (IANDS), è ormai noto che le esperienze di pre-morte hanno caratteristiche generali che si verificano in persone di tutte le culture, indipendentemente dall’età e dal sesso, combinate con esperienze molto individuali. Fino ad oggi, non si sa esattamente cosa causi esattamente queste esperienze di pre-morte. Ci sono varie spiegazioni, che vanno dai processi neurologici a quelli chimici nel cervello come mancanza di ossigeno, eccesso di anidride carbonica, effetti di farmaci e allucinazione. Nonostante decenni di ricerca, la causa rimane nell’oscurità. “Nessun singolo modello fisiologico o psicologico spiega tutte le caratteristiche comuni della pre-morte”, afferma lo psichiatra americano Bruce Greyson, uno dei principali ricercatori in questo campo.

Anni fa, gli scienziati dell’Università del Michigan hanno riscontrato uno strano fenomeno negli esperimenti sugli animali. Nei roditori, hanno scoperto che il cervello è ancora attivo fino a 30 secondi dopo l’arresto cardiaco. Un nuovo studio dei ricercatori, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, mostra ora che questo è anche il caso delle persone che stanno morendo. Per fare questo, hanno esaminato le attività cerebrali di quattro pazienti che erano in coma. Non avendo alcuna possibilità di sopravvivenza, sono stati rimossi dai dispositivi di supporto vitale in consultazione con le loro famiglie mentre la loro attività cerebrale veniva continuamente monitorata. In due dei pazienti, l’attività neuronale sotto forma di onde gamma è aumentata drasticamente poco dopo lo spegnimento dei ventilatori. Queste sono le onde cerebrali più veloci associate ad alti livelli di attività mentale e prestazioni di picco mentale. Secondo lo studio, questo aumento è continuato per secondi dopo che il cuore ha smesso di battere. In un paziente, la produzione di onde gamma durante il processo di morte è aumentata anche brevemente fino a trecento volte i livelli precedenti, molto più alti che nelle persone pienamente coscienti. L’aumento dell’attività gamma era principalmente nella regione posteriore del cervello, che è associata, tra le altre cose, a sogni e stati alterati di coscienza. L’arresto cardiaco è solitamente accompagnato da una perdita di coscienza.

Tuttavia, l’aumento dell’attività cerebrale indica che una coscienza nascosta potrebbe effettivamente essere attivata durante il processo di morte. Tuttavia, poiché si tratta di uno studio molto piccolo, gli autori sottolineano che dalle loro osservazioni sull’attività cerebrale attivata durante la morte non si possono ricavare affermazioni generali, soprattutto perché non si sa cosa avrebbero vissuto i pazienti in questi momenti. “Non siamo in grado di correlare le firme neurali della coscienza osservate con un’esperienza corrispondente negli stessi pazienti in questo studio dice la neurologa dell’Università del Michigan Nusha Mihaylova, coinvolta nello studio. Tuttavia, i risultati sono importanti perché offrono un nuovo quadro per la nostra comprensione della coscienza nascosta delle persone morenti. Il neurochirurgo Ajmal Zemmar dell’Università di Louisville ha una visione simile. Anche lui aveva riscontrato un aumento dell’attività delle onde gamma in una persona che era stata monitorata clinicamente e che era morta per un attacco di cuore. L’osservazione indica un meccanismo biologico nel cervello che ripete eventi memorabili in questi momenti finali. Le onde gamma potrebbero indicare che diverse regioni del cervello lavorano insieme per combinare diverse sensazioni nella percezione cosciente di un oggetto, ad esempio la vista, l’olfatto e il suono di un’auto, continua lo scienziato.

Ma come funzioni esattamente nel cervello è “uno dei più grandi misteri delle neuroscienze”. Il ricercatore e psichiatra Bruce Greyson e il cardiologo olandese Pim van Lommel vedono lo studio in modo critico. In un documento che hanno pubblicato sul sito Web IANDS, scrivono che i pazienti nello studio non hanno avuto un arresto cardiaco ma sono stati disconnessi dalla ventilazione meccanica. Le attività elettriche nel cervello sono state quindi misurate quando i pazienti non avevano ancora subito un arresto cardiaco completo secondo l’ECG. È quindi discutibile, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, se le attività elettriche nel cervello misurate in questa fase possano effettivamente essere collegate a un processo di coscienza.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”