Maltempo in Emilia Romagna: Confesercenti Nazionale e Commerfin a sostegno delle PMI Socie con un contributo conto interessi

Roma, 18 Maggio 2023 – Confesercenti Nazionale, attraverso la società Commerfin Scpa, promuove una azione in favore delle imprese proprie associate, grazie alla collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo che attraverso una propria iniziativa ha recentemente messo a disposizione un plafond di 500 milioni di euro a sostegno delle imprese che hanno subito danni a seguito dei gravi eventi calamitosi di Maggio

Nello specifico Confesercenti Nazionale mette a disposizione delle PMI associate colpite dall’alluvione ed operanti in una delle aree individuate dalla dichiarazione di stato di emergenza, che attiveranno entro il 31/10/2023 un nuovo finanziamento a condizioni agevolate messo a disposizione da Intesa Sanpaolo, un contributo in conto interessi pari all’1,50% sui primi 12 mesi del piano di ammortamento. Tale contributo sarà riconosciuto in un’unica soluzione subito dopo l’avvenuta erogazione del finanziamento da parte di Intesa Sanpaolo.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle PMI colpite dagli eventi calamitosi provocati dal maltempo, un finanziamento per far fronte ai danni subiti, che potrà arrivare a coprire fino al 100% del costo sostenuto o dei preventivi di spesa, fino a un massimo di 250.000 euro.

Intesa Sanpaolo prevede anche la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dall’alluvione.

Per le imprese, i piccoli artigiani e i commercianti che hanno subito danni, inoltre, Intesa Sanpaolo ha previsto anche la possibilità di richiedere sia l’azzeramento per un anno delle commissioni sui pagamenti POS per transazioni fino a 30 euro che la gratuità del canone su POS Mobile e Virtuali.

I Soci Confesercenti potranno contattare tutte le nostre sedi regionali e provinciali per avere maggiori informazioni ed attivare le richieste di contributo in conto interessi.

Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti Nazionale: “Nell’ambito del più ampio accordo sottoscritto con il Gruppo Intesa Sanpaolo lo scorso novembre, Confesercenti Nazionale vuole essere al fianco degli associati che hanno visto azzerati dall’alluvione gli sforzi imprenditoriali posti in essere nel corso degli anni.

Confesercenti vuole dare un contributo tangibile mediante la messa a disposizione di ulteriore liquidità in modo che le attività ripartano immediatamente e le famiglie dei nostri imprenditori ricomincino a costruire un futuro per il territorio”.