Reggio Calabria, Palazzo Alvaro: inaugurata collettiva “Espressioni Artistiche del Mondo Spagnolo”

Presso la sala Boccioni di Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria questa mattina è stata inaugurata la mostra “Espressioni Artistiche del Mondo Spagnolo” a cura del M° Giuseppe Iaria, inclusa nell’evento internazionale “El gran dìa de la amistad Reggio – España”

L’iniziativa culturale, a carattere internazionale, per l’anno 2023 si è svolta in partenariato tra Associazione Calabria-Spagna, Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria, M. A. r. R. C., Conservatorio “F. Cilea” e Chiesa Evangelica Battista di Reggio Calabria.

Hanno presenziato all’evento: il Prefetto di Reggio Calabria, il Questore di Reggio Calabria, il Sindaco Metropolitano, la Direttrice dell’Istituto “Cervantes” sede di Napoli, il Rettore dell’ Università Nazionale F.T.U.E.BO. di Alcobendas – Madrid, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale, il Preside del Conservatorio di Musica F. Cilea, la Guida della Chiesa Evangelica Battista di Reggio Calabria, Assessore alla Cultura e al Turismo avv. Irene Calabrò.

La mostra ospita gli artisti Lia Amore, Aldo Ape, Francesca Avenoso, Ilenia Barresi, Rossana Corsaro, Alberta Dito, Giuseppe Iaria ’63, Giuseppe Iaria ’81, Francesco Logoteta, Tiziana Marra, Silvana Marrapodi, Paola Morace, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Tina Nicolò, Francesca Perina, Sebastiano Plutino, Gregorio Procopio, Vito Ruscio, Salvatore Russo, Simona Treccosti, Carmelo Viglianisi.

Gli artisti si sono cimentati nella realizzazione di opere dedicate alla Spagna e al mondo spagnolo, ritraendo paesaggi, volti, personaggi e danze tipiche spagnole, riempendo la sala dei colori della Spagna e trasportando lo spettatore in un mondo lontano, eppure così simile a quello calabrese. La mostra sarà fruibile Giovedì e Venerdì dalle 08:00 alle 19:00 e Sabato dalle 08:00 alle 13:00.

L’evento, organizzato dall’Associazione Calabria-Spagna, guidata dalla Presidente dott.ssa Rosa Fontana, continuerà fino a Sabato 20 Maggio 2023 con un ricco programma di eventi che coinvolge attivamente tutta la Città di Reggio Calabria e le personalità illustri calabresi e spagnole:

Venerdì 19 Maggio 2023:

• Ore 19,00: L’ Amministrazione Comunale riceve gli ospiti stranieri a Palazzo San Giorgio – Salone dei Lampadari.

• Ore 20,30: Visita del Castello Feudale di Scilla.

Sabato 20 Maggio 2023:

• Ore 9,00: Conferenza “Il massacro dei Valdesi a Guardia Piemontese ad opera della Controriforma spagnola”, relatore Prof. Martfn Ibarra-Pérez, teologo, docente universitario; sala Perri del Palazzo Metropolitano.

• Ore 17,00: Incontro della Delegazione spagnola con il Direttore del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia e Visita ai Bronzi di Riace in Lingua spagnola destinata agli ospiti stranieri (a cura della Presidente e della Vicepresidente dell’Associazione)

• Ore 18,30: Concerto lirico a cura a cura delle classi di Canto del Conservatorio di Musica “ F. CILEA” di Reggio Calabria Presso il terrazzo panoramico del Museo archeologico.

Durante l’inaugurazione dell’evento, il curatore M° Giuseppe Iaria ha mostrato la sua emozione nella splendida riuscita di un evento di tale importanza che coinvolto l’Ambasciata Spagnola e le Amministrazioni Reggine, permettendo a 22 artisti di esporre 38 opere presso la Sala dedicata all’artista e scrittore Umberto Boccioni, nato a Reggio Calabria, ha dato lustro all’Arte Italiana Futurista.

Silvana Marrapodi