Maltempo. Schillaci: a disposizione per qualsiasi necessità

“Ieri ho sentito Bonaccini, regione ha sistema sanitario molto efficiente”

(DIRE) Roma, 19 Mag. – “L’Emilia Romagna ha un sistema sanitario molto efficiente, comunque siamo a disposizione per qualunque necessità dovesse esserci presentata”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, interpellato dai cronisti sul tema a margine del convegno sulle malattie infiammatorie croniche intestinali dal titolo ‘Giornata mondiale Ibd. Torniamo a dare valore alla scienza, alla collaborazione con le istituzioni e con le società scientifiche’. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici Italia, è in corso a Roma presso il dicastero di Lungotevere Ripa, 1.

“Ieri ho sentito il presidente Bonaccini per testimoniargli la nostra vicinanza a tutta la popolazione dell’Emilia Romagna- ha aggiunto Schillaci- ma anche per fargli sapere che il ministero è a disposizione per qualunque evenienza”. (Cds/ Dire) 11:57 19-05-23