Il Volley S3 a Monza: il tour della schiacciata sarà in piazza Trento e Trieste

Il circuito 2023 del Volley S3 arriva a Monza. Migliaia di giovanissimi si daranno appuntamento Lunedì, in piazza Trento e Trieste, per giocare insieme agli smart coach supportati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio. Anche in questa tappa del circuito 2023 la mattinata verrà dedicata agli studenti degli istituti scolastici mentre nel pomeriggio saranno i giovani pallavolisti delle società sportive del territorio che si potranno scatenare sui campi con la rete più bassa del solito, per permettere a tutti di godere della bellezza del gioco.

La tappa di Monza è organizzata dal Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco e da Fipav Lombardia, con il patrocinio del Comune di Monza: l’appuntamento brianzolo sarà un bel momento di apprendimento del gioco della schiacciata ma anche di tanto divertimento per tutti i partecipanti.

La caratteristica di questa edizione del Circuito è che il Volley S3 tocca le città che, nei mesi di agosto e settembre, ospiteranno i Campionati Europei di pallavolo maschile e femminile. Nel villaggio del Volley S3 ci sarà anche modo di approcciare al mondo della scienza con la fondazione Ebri, poi nello stand della Coldiretti ci sarà la merenda del contadino grazie a Campagna Amica, e non mancherà il divertimento con Decathlon e Rai Kids.

Dopo le tappe di Verona, Ancona, Firenze, Bari, Torino e Monza il circuito del Volley S3 proseguirà con l’appuntamento di Roma (venerdì 26 maggio) e con la tappa di Perugia in programma mercoledì 31 Maggio.

comunicato stampa FIPAV