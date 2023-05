Inaugurazione Little Free Library all’Istituto “Catanoso-De Gasperi” di Reggio Calabria

L’Istituto “Catanoso -De Gasperi” ospiterà la prima Little Free Library con sede in una scuola di Reggio Calabria. Realizzata nell’ambito di #KindZone – Per la comunicazione pacifica, progetto ideato e curato dall’associazione Adexo, realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

La piccola biblioteca, costruita interamente con materiale di riciclo, è stata realizzata con il prezioso supporto dell’Associazione Magnolia, che ne ha curato anche l’installazione, grazie a un incontro con gli studenti della scuola che hanno contribuito con i loro preziosi e fantasiosi suggerimenti. La bibliotechina sarà installata all’ingresso della scuola, restando a disposizione degli allievi, dei genitori, del personale scolastico, ma anche del quartiere e di chiunque abbia voglia di donare, prendere, scambiare libri. Contribuendo così ad accogliere e valorizzare le istanze culturali della nostra comunità.

L’inaugurazione di questo piccolo ma significativo presidio della cultura, atto a favorire l’accessibilità della lettura a tutte le fasce sociali, è fissata per Giovedì 25 Maggio alle ore 15:30 nel cortile della scuola Alcide De Gasperi, sito in via Reggio Campi II Tronco 164, Reggio Calabria. La stampa e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare.