RAI. Gasparri: Sinistra strepita per nomine qualificate Centrodestra

(DIRE) Roma, 24 Maggio – “Sulle nomine RAI trapela tutta l’ipocrisia della sinistra che occupa la televisione pubblica da decenni e strepita per le decisioni del Centrodestra.

Con il Governo Meloni è stato nominato Chiocci, che ha diretto un’agenzia importante come l’Adnkronos e tante figure interne qualificate, mentre la sinistra, per anni, ha messo numerosi personaggi esterni come ad esempio Damilano, addirittura con una striscia quotidiana strapagata.

La Sinistra ha favorito con le sue scelte una comunicazione spesso di parte e una precisa linea editoriale, mentre il servizio pubblico dovrebbe garantire il pluralismo delle idee, cosa che avverrà con le nuove nomine”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza RAI (Vid/ Dire) 19:50 24-05-23