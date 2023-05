Nazionale Femminile Vigo, Cina-Italia 63-62 (Zandalasini 15). Domani la Spagna alle 19.00

Lardo: “Segnali confortanti, perdere spiace sempre”

Cina-Italia 63-62 (15-16; 15-17; 18-16; 15-13)

Cina: Yuan Li* 2 (1/3, 0/2), Manman Zhang 3 (1/3 da 3), Yifan Li ne, Jin 3 (1/2 da 3), Yang* 7 (2/2, 1/5), Zang* 12 (6/7, 0/1), Luo 8 (1/2, 2/7), Pan ne, Linje Zhang 10 (2/5, 1/2), Gao* 10 (4/6, 0/2), Lio* 2 (1/1, 0/1), Tang 6 (3/6). All. Zheng Wei.

Italia: Villa, Romeo 12 (1/1, 3/5), Bestagno* 1 (0/1 da 3), Verona* 3 (0/3 da 3), Zandalasini* 15 (5/11, 0/1), Trucco 1, Madera, Santucci 5 (2/5, 0/1), Pastrello 2 (1/4, 0/1), Andrè 8 (3/3), Panzera* 2 (1/2, 0/1), Keys* 13 (4/9). All. Lardo

Arbitri: Alberto Sanchez, Ariadna Chueca Moreno, Sandra Sanchez.

T2P: Cina 20/32; Italia 17/38. T3P: Cina 6/25; Italia 3/13 TL: Cina 5/10; Italia 19/29 Rimbalzi: Cina 37; Italia 30; Palle perse: Cina 18; Italia 10; Palle recuperate: Cina 6; Italia 4

Esordio convincente ma sfortunato per la Nazionale Femminile nel primo dei test in preparazione all’EuroBasket Women 2023 (Tel Aviv e Lubiana, 15-25 giugno). A Vigo le Azzurre sono state sconfitte dalla Cina vice-campione del mondo 63-62 dopo aver lottato alla pari per 40 minuti: oggi alle 19.00 si replica contro le padrone di casa della Spagna (diretta su SkySportArena).

La miglior marcatrice Azzurra è stata Cecilia Zandalasini con 15 punti, in doppia cifra anche Jasmine Keys (13) e Nicole Romeo (12).

Così coach Lardo a fine partita. “Perdere non è mai piacevole ma devo dire che sono tanti gli aspetti confortanti, alla fine di una partita tenuta sempre in controllo contro una squadra così fisica. Sapevamo che la Cina non era al completo, come del resto non lo eravamo noi, ma comunque si è trattato di un test probante soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica. Ho dato minuti a tutte le mie giocatrici, nel finale qualche errore in meno ai liberi e un paio di rimbalzi in più ci avrebbero permesso di vincerla. Domani la Spagna, altro test impegnativo e stimolante”.

Verona, Panzera, Zandalasini, Keys, Bestagno è il quintetto di partenza e l’Italia parte forte in difesa imbavagliando la Cina per quasi 5 minuti. L’attacco è poco fluido ma monetizza e dopo il 6-0 le giallorosse trovano linfa dalle iniziative di Shuyu (10-11). A fine primo quarto è 16-5 per noi grazie agli 8 di Keys.

Due triple di una Romeo particolarmente ispirata valgono il primo allungo significativo (26-17), ampie come previsto le rotazioni e tutte e 12 le Azzurre in campo già a metà secondo quarto. La Cina si affida a Zang e si rifà sotto, fino al 33-30 dell’intervallo lungo.

Il 6-0 Azzurro timbrato Zanda che riapre le ostilità è presto riassorbito dalla Cina, che migliora le percentuali dall’arco e aumenta la propria intensità difensiva. Di Lingge Zhang il canestro del -1 (44-43), di Luo la tripla del sorpasso (45-46). Le Azzurre sprecano dalla lunetta (2/8) ma rimangono a contatto nel momento più complicato.

L’effervescenza di Santucci ci riporta avanti (56-50) e la partita rimane in equilibrio fino alla fine: decisivi a 1.2 secondi dalla fine i liberi segnati da Gao, per il definitivo 63-62.

Il 26 Maggio, di ritorno da Vigo, tutta la Nazionale Femminile farà visita alla redazione milanese di SkySport.

La Nazionale Femminile sosterrà cinque test prima dell’esordio all’Europeo, previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca: dopo le amichevoli di Vigo con Cina e Spagna a Vigo, il 3 e 4 giugno i test con Croazia e Grecia ad Atene e poi l’ultimo impegno a Pordenone l’11 giugno contro la Germania. Il 13 la partenza per Israele.

Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

comunicato stampa FIP