Il cambiamento climatico ha portato allo scioglimento dei ghiacciai e di conseguenza all’innalzamento del livello del mare. Le città costiere potrebbero essere minacciate.

New York City sta sprofondando su sé stessa, ogni anno cede di 1-2 millimetri, per via degli enormi grattacieli e dalle massicce infrastrutture che da sempre distinguono la città.

Nella grande mela vi è una superficie di 777 km2, con un peso di 762 tonnellate di cemento, e con una popolazione di 8,5 milioni di abitanti.

