Tennis. Roland Garros: Sinner incrocia Medvedev, Musetti sulla via di Alcaraz

Sorteggiato il tabellone dello Slam parigino

(DIRE) Roma, 25 Mag. – Con il sorteggio del tabellone parte ufficialmente la corsa al primo Roland Garros post-Nadal. C’è un vuoto (enorme) da occupare e una fila di pretendenti: Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Medvedev, Rune, Ruud e Sinner. Il sorteggio ha spaccato in due il tabellone dello Slam parigino. Il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, è il grande favorito, dopo aver dominato la stagione sul rosso con sole tre sconfitte e ben 3 tornei vinti (Buenos Aires, Barcellona e Madrid).

Dalla sua parte vede in lontananza Djokovic, e il primo vero scoglio lo dovrebbe incontrare agli ottavi, dove le proiezioni lo mettono contro Cameron Norrie o Lorenzo Musetti. Per gli italiani non è stato un bel sorteggio. Jannik Sinner, numero 8 del seeding, è finito nell’ultimo quarto del tabellone, quello di Daniil Medvedev. L’altoatesino debutterà contro il francese Muller, e potrebbe trovare agli ottavi Zverev o Tiafoe. E’ andata male anche a Lorenzo Musetti, che ha un potenziale ottavo di finale contro Alcaraz, se battesse Norrie. Esordirà con lo svedese Mikael Ymer. Nella parte alta del tabellone ci sono anche Tsitsipas e Rublev. Holger Rune potrebbe incrociare la sua strada con Taylor Fritz agli ottavi. (Pic/ Dire) 15:27 25-05-23

(Foto di repertorio)