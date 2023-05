Cosenza Pallanuoto, finali playoff: gara 1 Domenica alle 17, tutto a tifare per le ragazze di mister Fasanella

Countdown iniziato. Poche ore ancora e poi, Domenica alle 17:00 alla piscina comunale di Campagnano, iniziano i playoff per la serie A femminile. Cosenza Pallanuoto contro Napoli Lions. Dentro o fuori. Serve il tifo di tutti. La partita delle partite. Arbitri dell’incontro il Signor Alessandro Chimenti e Isaja William. Delegato il signor Maurizio Raffone. Prima della partita dell’anno, ancora una volta, è l’allenatore delle atlete bruzie, Francesco Fasanella, ad entrare nel vivo della gara.

“Giochiamo gara 1 contro Napoli Lions, una società e una squadra che conosciamo bene, come d’altronde loro conoscono bene noi in quanto le abbiamo già incontrate nel corso della regular season facendo parte del nostro stesso girone. Nella regular season abbiamo strappato due vittorie, sia in casa che fuori, ma non sarà nulla uguale alla regular season, perché parliamo di una compagine accreditata al salto di categoria per roster”, spiega Fasanella.

“Giocatrici di caratura ed esperienza importante come Ioannou, Adele Esposito, Chiara Foresta, Anna De Magistris e poi un mix di giovani che il tecnico Barbara Damiani, sa sempre gestire al meglio. Anche il tecnico è un allenatore di esperienza, un tecnico che è da sempre nel mondo della pallanuoto femminile, dove ha portato le sue squadre a raggiungere sempre l’obiettivo. Ci aspettiamo una partita fisica, ci aspettiamo una partita tosta. La posta in palio è altissima, non possiamo quindi permetterci di sbagliare nulla. Vince appunto chi sbaglia meno”, secondo mister Fasanella.

L’ambiente a Cosenza è “caldissimo”. Si prepara la squadra da settimane ormai e la società sta organizzando una grande accoglienza per i tifosi pronti a partecipare. Una festa della sport, serve il contributo di ognuno. Domenica a Cosenza si tifa per la serie A e per le splendide ragazze della Cosenza Pallanuoto. Hanno regalato emozioni e successi, avanti così. Tutti alla piscina di Cosenza con trombette e bandiere. Vogliamo vincere.

comunicato stampa