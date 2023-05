Bibbiano (RE). Non accetta la fine della relazione sentimentale e aggredisce la ex

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Bibbiano (RE) , 29/05/2023 13:35

Non accettava la fine della relazione sentimentale con la donna, macchiandosi nell’ultimo anno di una serie di gravi condotte persecutorie e violente nei confronti della stessa, pur di riallacciare la relazione, fino al più grave fatto, occorso l’altra mattina, in cui l’uomo un 32enne irregolare sul territorio dello stato, vistosi negare un incontro dalla donna con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale circa due anni fa, l’ha aspettata sotto casa armato di un coltello e quando la donna stava per entrare, lui è sopraggiunto alle sue spalle obbligandola a fare silenzio.

Entrati in casa l’uomo dava in escandescenza. E’ stato l’intervento dei carabinieri della Stazione di Bibbiano a scongiurare ulteriori gravi conseguenze e porre fine all’incubo subito dalla donna. Per questi gravi fatti, verificatisi nella mattina del 27 Maggio scorso, i Carabinieri della Stazione di Bibbiano, con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali aggravate, detenzione e porto abusivo di armi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne marocchino irregolare sul territorio dello stato, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/non-accetta-la-fine-della-relazione-sentimentale-e-aggredisce-la-ex